البنك الزراعي يدعم الأسر الأكثر احتياجا في الشرقية بـ200 ألف جنيه

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعي المصري، لبحث عدد من القضايا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعي المصري، أن زيارته اليوم لمحافظة الشرقية تأتي تفعيلا لمبادرة البنك بتقديم مبلغ 200 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، ابتهاجا بعيد الأضحي المبارك، وذلك من خلال قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع وزارة التموين بقيمة 100 و300 جنية لكل قسيمة، بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية.

التوسع والاستثمار الجيد في المشروعات

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية وتتطلب مزيداً من التوسع والاستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك الزراعي المصري في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة، لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.

وفي نهاية اللقاء، أشاد المحافظ بمبادرة البنك الزراعي المصري، والتي تأتي تماشيا مع المبادرات الانسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كل المجالات والقطاعات، للوصول للأسر الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز والمدن وتقديم كل أوجه الرعاية والمساندة لهم.