البنك الزراعي يتبرع بـ200 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا في القليوبية

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عصام محمد الجزار رئيس قطاع القليوبية بالبنك الزراعي، ومحمد يوسف رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي، وقدموا للمحافظ تبرعا بمبلغ 200 ألف جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في صورة قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين في صورة بونات قيمة 200 جنيه وأخرى 100 جنيه، تسلم للمستحق ليقوم بصرف المواد الغذائية.

المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري

يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر حتياجا والأولى بالرعاية، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة .

تقديم أوجه الدعم والمساعدة

ومن جانبه أعرب محافظ القليوبية، عن تقديره وشكره على الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى.

من جانبه أكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، حرص البنك الدائم على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.