أسعار عائد شهادة ادخار «الأمان» من البنك الزراعي.. ثابت طوال المدة

يتيح البنك الزراعي المصري، أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية، من بينهم شهادة الادخار الثلاثية والتي يطلق عليها «الأمان»، وهو ما ترصده «الوطن»، بالتفاصيل بحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023.

يوفر البنك شهادة الادخار الثلاثية بأكثر من فئة الـ500 جنيه، والألف جنيه والـ5 آلاف جنيه، والـ10 آلاف جنيه، والـ50 ألف جنيه، والـ100 ألف جنيه، والنصف مليون جنيه، والمليون جنيه، ويمكن شراء الشهادة بدون حد أقصى.

شهادة الادخار الثلاثية من البنك الزراعي

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، فإن مدة شهادة الادخار الثلاثية 3 سنوات، ودورية صرف العائد شهريًا ويتم احتسابه من تاريخ الشراء، وسعر العائد يكون ثابت طوال مدة الشهادة.

أسعار العائد على شهادة الادخار الثلاثية

وسعر العائد على شهادة الادخار الثلاثية من البنك الزراعي المصري، 10.5%، ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار سعر الاسترداد المحدد من البنك.

ويوفر البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بشروط ميسرة نحو 80% من القيمة الإسمية للشهادة، وهناك إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل، يمكن حفظ الشهادة لدى البنك.

كما يمكن فتح حساب جاري أو التوفير حسب رغبة العميل، ويذكر أن الشهادة اسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها.