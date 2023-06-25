ردود فعل طلاب الثانوية العامة في البحر الأحمر.. فرحة بسبب «الجغرافيا»

خرج طلاب الشهادة الثانوية العامة بالبحر الأحمر من لجان الامتحانات، والفرحة تكسو طلاب الشعبة الأدبية لسهولة امتحان الجغرافيا، بينما تباينت الآراء في الكيمياء.

امتحان الجغرافيا للثانوية العامة

قالت فاطمة. هـ، طالبة بالشهادة الثانوية شبعة الأدبي، إن امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية جاء في مستوى الطالب المتوسط، ماعدا بعض الأجزاء.

وعبرت منة. م، طالبة بالشعبة العلمي، عن حزنها لصعوبة امتحان الكيمياء مؤكدة أن عدد من الفتيات خرجن من لجان الامتحانات وهن في حالة بكاء من صعوبة الامتحان.

وحرص عدد من أولياء الأمور التواجد خارج محيط اللجان، لاستقبال أبنائهم عقب تأدية الامتحان، والشد من أزرهم.

امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وانتهى 3425 طالبًا، من تأدية امتحان الثانوية العامة 2023 الدور الأول بمحافظة البحر الأحمر، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، في 13 لجنة في مدن القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب والغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.