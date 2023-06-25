إصابة طالبة بإغماء في امتحان الثانوية العامة بكفر الشيخ.. ومصدر: حالتها مستقرة

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة لطفي السيد بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء أداء الامتحان منذ قليل، ليُجري الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى دسوق العام.

إصابة طالبة بحالة إغماء

ووفقاً لمصدر مسؤول بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ، فإنّه جرى رصد أول إصابة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان اليوم بمادتي الكيمياء للقسم العلمي بشعبتيه «العلوم والرياضيات»، وكذلك الجغرافيا للقسم الأدبي، حيث جرى إخطار غرفة العمليات من قبل رئيس لجنة لطفي السيد بمدينة دسوق، بإصابة طالبة بحالة إغماء.

وأوضح المصدر، أنّ غرفة العمليات قامت بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وكذلك غرفة عمليات الإسعاف، حيث جري الدفع بسيارة إسعاف إلي اللجنة، وتبين أن الطالبة تُدعي «ش.م.ب»، 18 سنة، فيما تقوم الفرق الطبية داخل مستشفى دسوق العام بعمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة للطالبة، لافتاً أنّ حالتها الصحية مستقرة وتخضع للعلاج داخل المستشفى.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ «الدور الأول»، الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ 25 ألفاً و99 طالباً وطالبة، موزعين علي 76 لجنة عامة، بـ12 إدارة تعليمية، بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.