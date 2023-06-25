رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023.. 37 طالبًا حصلوا على 100%

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية، رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023، وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الكويتي.

واعتمد الدكتور حمد العدواني، وزير التربية والتعليم الكويتي، نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي، والتعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 م، حيث بلغ عدد الحاضرين لامتحانات نهاية العام 40,242 طالب وطالبة، وحددت وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى الاطلاع على نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023، من خلال هذا الرابط.

وفى التفاصيل بشأن رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023، حصل 37 طالبًا وطالبة على نسبة 100% في القسم العلمي.

رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023

وهناك عدة خطوات للحصول على نتائج الثانوية العامة في الكويت من خلال رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023.

1- الدخول على الرابط التالي:

https://apps1.moe.edu.kw/newresultpages/PResult/PResult

2 - إضافة الرقم المدني في الخانة الأولى.

3- إدخال الرقم التسلسلي.

4- النقر على كلمة تحميل الشهادة

5- ظهور نتيجة الطالب بعد إتمام جميع الخطوات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية، عن نسبة النجاح العامة للقسم الأدبي للصف الثاني عشر في الامتحانات النهائية للعام 2023/2022م والتي بلغت 80.78%، كما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 81.62%، و 89.62% نسبة النجاح في المعهد الديني وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

نسب النجاح فى الثانوية العامة الكويتية

ونوهت الوزارة إلى انخفاض عدد حالات حرمان الطلبة في امتحانات الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي للفترة الثانية للعام الدراسي الحالي 2023/2022م، حيث بلغت 334 حالة وذلك بانخفاض كبير عن حالات الحرمان في امتحانات الفترة الثانية في العام الماضي 2022/2021م، التي بلغت 1,462 حالة حرمان، بنسبة انخفاض بلغت 77٪.