تراجع أسعار الأسماك في الأسواق.. والشعبة تكشف السبب

قال محمد كمال، عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، إنّ الأسواق المصرية تشهد منذ عدة أيام انخفاضا في الأسماك بأنواعها كافة، بسبب إقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

الأسماك الأكثر مبيعا

وأضاف كمال لـ«الوطن»، أنّ هناك توقعات بعودة معدل إقبال المواطنين على شراء الأسماك إلى طبيعته، بعد انتهاء عيد الأضحى، ويعد السمك البلطي والبوري والجمبري والسبيط وفيليه البلطي الأكثر مبيعا.

أسعار الأسماك اليوم

وتابع أنّ سعر السمك البلطي يتراوح اليوم بين 67 و70 جنيها، والفيليه البلطي يتراوح بين 40 و100 جنيه، والقشر البياض بين 65 و100 جنيه، فيما يتراوح سعر القراميط اليوم بين 20 و40 جنيها، والمكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها، كما يتراوح السبيط والكاليماري بين 150 و200 جنيها.

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أنّ الكابوريا تتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها والبوري يتراوح بين 75 و95 جنيها، والجمبري بين 100 و250 جنيها، فيما يتراوح السردين بين 35 و75 جنيها.