5 سلع أساسية انخفض سعرها خلال أسبوع.. منها الأسماك والدواجن

شهدت أسعار 5 سلع أسياسية، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية حتى اليوم الثلاثاء، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذا تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي، على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

ونرصد في هذا التقرير، السلع التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوع الحالي، قبل وبعد التراجع، وفق ما أعلنته الجهات المعنية:

تراجع أسعار الأرز

وشهدت أسعار الأرز الأبيض، في مختلف المحافظات انخفاضا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراجع سعر الكيلو نحو 13 جنيهًا، بينما تراجع سعر طن الأرز نحو 8 آلاف جنيه، وفقًا لما قاله مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم لـ«الوطن»، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة المعروض في الأسواق، عقب استيراد كمية كبيرة من الأرز الهندي عالي الجودة.

تراجع أسعار الفاكهة والخضروات

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة الأحد الماضي في الأسواق، تراجعا ملحوظا، وفقًا لما قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، موضحا أن أنّ سعر الطماطم يتراوح اليوم في الأسواق بين 2.5 و3.5 جنيه، والبطاطس بين 5.5 و7 جنيهات، والبصل بين 8.5 إلى 12 جنيهًا، والكوسة بين 8 إلى 13 جنيها، فيما يتراوح سعر الفاصوليا بين 12 إلى 15 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 4 إلى 8 جنيهات، والرومي بين 4.5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ سعر البرتقال الصيفي يتراوح اليوم الأحد بين 5 إلى 7 جنيهات والليمون البلدي بين 7 إلى 25 جنيها، ويتراوح سعر العنب الأصفر والاحمر بين 15 إلى 21 جنيهًا، والتفاح المصري بين 7 إلى 16 جنيهًا والبرقوق بين 15 إلى 25 جنيها فيما يتراوح سعر الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات.

تراجع أسعار الداوجن

وسجلت أسعار الدواجن الثلاثاء الماضي تراجعا في الأسواق والمحلات، يقدر بنحو 3 جنيهات، علما بأنّ الانخفاضات متوقعة وستستمر حتى عيد الأضحى المبارك، حسب تصريحات سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحًا أن سعر الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات 68 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيها فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 100 جنيه أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي 120 جنيها.

تراجع أسعار السمك

كما قال محمد كمال عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، ان أسعار السمك الأحد الماضي في الأسواق، سجل تراجعا ملحوظا، وذلك بسبب انخفاض إقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء الأسماك نظرا لزيادة الأقبال على شراء اللحوم الحمراء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتراوح سعر البلطي ما بين 68 و72 جنيهًا، وسعر فلية البلطي ما بين 35 و95 جنيهًا، قشر البياض ما بين 65 و105 جنيهات، الثعابين ما بين 50 و200 جنيه، سعر المكرونة الخليجي يتراوح ما بين 60 و90 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى لتعاملات أمس الاثنين، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات الأحد، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 15 جنيها في الساعات الأولى من الإثنين، ووصل سعر الجرام لنحو 2235 جنيهًا، مقابل 2250 جنيهًا الأحد.