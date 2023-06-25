أماكن صلاة عيد الأضحي في محافظة الجيزة.. بينها «أسد بن الفرات» بالدقي

توفر المحافظات ساحات كثيرة وأماكن صلاة عيد الأضحى، وبينها محافظة الجيزة، حيث بدأت الجهات المشرفة عليها تهيئتها وتجهيزها لاستقبال المصلين من أنحاء المحافظة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة، على هذا النحو:

أماكن صلاة عيد الأضحى في الجيزة

- مسجد النور في أكتوبر.

- ساحة مسجد التلاوي بدريم لاند في مدينة 6 أكتوبر.

- يمكن صلاة عيد الأضحى في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

- مسجد مصطفى محمود في المهندسين.

- مسجد الاستقامة في الجيزة.

- مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

-مسجد أسد بن الفرات في الدقي.

- مسجد نصر الدين في الهرم.

- مسجد الصالحين في شارع أبو الهول.

- مسجد الحرمين وعكاشة في الطالبية.

- مسجد ذي النون في المنيب.

- مسجد السلام في المنيب.

- مسجد أبو هريرة في المنيب.

- مسجد قباء في المنيب.

- ساحات شوارع العدل وترسا، والمدبح في حي المنيب.

- مسجد الأبرار في الحي السادس.

- ساحة شارع السكري في بين السرايات.

- مسجد عمر بن الخطاب في إمبابة.