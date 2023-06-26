موعد التقديم لوظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.. إليك التفاصيل

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّه سيجرى الإعلان عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 23 مهندساً في وظيفة باحث تخطيط أو باحث مشروعات بالتخصصات الَآتية «كهرباء، مدني، حاسبات، معماري، اتصالات، ميكانيكا»، بدءًا من 11 يوليو المقبل، وحتى 24 يوليو، من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ولفت «الشيخ» وفق بيان للحكومة، أنه مطلوب 9 في وظيفة باحث اقتصادي و8 في وظيفة باحث تمويل وتكاليف، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

وأشار إلى أنه سيتم نشر الإعلانات عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

شروط تقديم باحث تمويل وتكاليف ثالث ج تعيين

- أن يكون المتقدم من قاطني محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية وفقاً لثابت ببطاقة الرقم القومي.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاما.

- مؤهل عال.

- ألا يقل عن جيد.

باحث تخطيط اقتصادي ثالث ج تعيين

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاما.

- مؤهل عال - بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.

- مؤهل عال - مؤهل عال تجاري.

- ألا يقل عن جيد.

باحث تخطيط «تخصص اتصالات» تعيين

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

- مؤهل عال - بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة اتصالات.

- ألا يقل عن جيد.