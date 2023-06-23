وظائف شاغرة في مشروع طاقة الرياح برأس غارب.. اعرف الشروط

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن 4 وظائف شاغرة في مشروع أمونت لطاقة الرياح لأهالي رأس غارب، وذلك بمزايا متعددة وتأمين اجتماعي وانتقالات للمقبولين بالوظائف.

وظائف شاغرة في طاقة الرياح برأس غارب

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب أنه يمكن التقدم لـ الوظائف شاغرة بطاقة الرياح من خلال تقديم الطلبات للمركز التكنولوجي بمدينة رأس غارب، بداية من الأحد المقبل، ويستمر تقديم الطلبات حتى الخميس 13 يوليو المقبل.

وظيفة سائق في مشروع طاقة الرياح

وتضمن الوظائف في مشروع طاقة الرياح ما يلي:

3 سائقين بالشروط التالية:

- على دراية بمدينة رأس غارب

- السن لا يتجاوز 40 سنة

- يفضل من يحمل رخصة مهنية

- موقف واضح من التجنيد

- صورة بطاقة الرقم القومي

مساعدة موارد بشرية

مساعدة موارد بشرية بالمواصفات التالية:

- حاصلة على مؤهل عالي

- لغة إنجليزية ممتازة

- السن لا يتجاوز 30 سنة

- السيرة الذاتية

- صورة بطاقة الرقم القومي

- يفضل من له خبرة سابقة في التعامل مع مكاتب التأمينات ومكتب العمل.