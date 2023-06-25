«الفضاء المصرية»: بدأنا أولى خطوات توطين صناعة الأقمار

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ان الوكالة شهدت توقيع اتفاق إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصرسات ٢.

وأوضح انه يوم الثالث من إبريل الماضي تم الإعلان من مركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية عن وصول ثلاث نماذج للقمر الصناعي مصرسات ٢، وكان هذا الإعلان بمثابة إطلاق شرارة البدء في الاختبارات الوظيفية والبيئية للنموذج الطائر والنموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي للقمر الصناعي مصر سات ۲ والذي تم تصنيعية في جمهورية الصين الشعبية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية وفي خلال الثلاثة أشهر الماضية.

النموذج الكهربي و الميكانيكي للقمر الصناعي المصري مصر سات 2

وأوضح صدقي ، في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقود استلام النموذج الكهربي و الميكانيكي لـ القمر الصناعي المصري مصر سات 2، ان الاختبارات التي تمت في خلال الثلاثة أشهر الماضية بداية تدشين أكبر مركز تجميع وتكامل واختبار للأقمار الصناعية في أفريقيا والشرق الأوسط والذي تم تجهيزه بالكامل من خلال منحه من جمهورية الصين الشعبية.

خطوات توطين صناعة الأقمار الصناعية

وتابع، ان المركز يعتبر أولي خطوات توطين صناعة الأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية، كما أنه يمنح مصر دورا ريادياً في نقل هذه التكنولوجيا للقارة الأفريقية