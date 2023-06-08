«البحوث الفلكية»: محطة رصد الحطام الفضائي تسهم في إطلاق الأقمار الصناعية

أكد الدكتور مكرم خليل، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطة رصد الاقمار الصناعية والحطام الفصائي التي يجري تنفيذها بمرصد حلوان حاليا، سيتم العمل بها من خلال التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وسيكون لها دور في إطلاق الأقمار الصناعية المصرية، مشيرا إلى أن المحطة تساعد وكالة الفضاء المصرية على إطلاق الأقمار الصناعية بسهولة دون الاصطدام مع الحطام الفضائي، وذلك بعد الرجوع للبيانات المسجلة عن الحطام الفضائي.

المحطة ستنشئ قاعدة بيانات للأجسام الموجودة في الفضاء

وأشار المشرف على محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي في مؤتمر صحفي مع عدد من الصحفيين المختصين في مجال علوم الفضاء والفلك، وذلك على هامش جولة تفقدية لمتابعة عملية إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية، إلى أن المحطة تساعد على رصد الحطام الصناعي غير المعروف والمسجل، مؤكدا أن المحطة ستنشئ قاعدة بيانات للأجسام الموجودة في الفضاء.

دعم برنامج الفضاء المصري من خلال وضع مصر على خريطة الدول الكبرى

وأضاف أن المحطة تساعد على دعم برنامج الفضاء المصري من خلال وضع مصر على خريطة الدول الكبرى في عملية رصد الحطام الفضائي، مشيرا إلى أن الصين من الدول الكبرى في مجالات الفضاء، متابعا: «الصين طالبت بالتعاون مع مصر لإنشاء محطة رصد الحطام، وذلك لخبرات المعهد القومي للبحوث الفلكية».

وأشار إلى أن الصين قامت بدعم مصر في إنشاء المحطة من خلال توفير التلسكوب والقبة، فيما وفرت مصر جميع الإنشاءات اللازمة الخاصة بالمعهد.