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«الفضاء المصرية»: مركز تجميع الأقمار الصناعية الأول من نوعه بالشرق الأوسط

كتب:

أحمد أبوضيف
01:15 م | الأحد 25 يونيو 2023
إعداد وتجميع القمر الصناعى

إعداد وتجميع القمر الصناعى

أكد الدكتور تامر ضبش رئيس مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية بوكالة الفضاءالمصرية، ان الوكالة انتهت من مركز تجميع الأقمار الذي شهد أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2 بالتعاون مع دولة الصين.

 اتفاقية مع الصين 

واكد ضبش في تصريحات صحفية على هامش توقع عقد استلام النموذج الكهربي و الميكانيكي للقمر الصناعي المصري مصر سات 2، بحضور وزيرة التعاون الدولي، أن المركز هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا الى انه تم توقيع اتفاقية مع الجانب الصيني لإنشاء هذا المركز و مهمته الرئيسية توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية حيث يقوم بتجميع الاقمار الصناعية و اجراء جميع الاختبارات البيئية و الوظيفية عليه ويضم عددا من أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بعقول وخبرات مصرية متميزة

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.