الأقمار الصناعية تكشف حالة الطقس الآن: سحب رعدية وأمطار ورياح

كشفت الهيئة العامة لأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، إذ تشير آخر صور التقطها الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

تساقط أمطار متفاوتة الشدة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس خلال الساعات الماضية

وخلال الساعات القليلة الماضية، كشفت صور الأقمار الصناعية عن وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على معظم الأنحاء، ويعمل على حجب أشعة الشمس، ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ويصاحب ذلك هبات للرياح تزيد من نشاط الرياح والأتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح الجنوبية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، على المدن والأقاليم المصرية، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 45 درجة.