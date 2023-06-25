تكثيف أعمال النظافة والتجميل في الشرقية قبل عيد الأضحى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعضاء المجلس التنفيذي، بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية، مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط الحدائق والمتنزهات وتهيئتها بالشكل الأمثل الذي يليق باستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن والمراكز.

تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بمختلف المراكز

وقدم المحافظ الشكر لأعضاء المجلس التنفيذي للظهور بالمظهر المشرف خلال زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي قامت بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مثمناً الجهود الأمنية المبذولة من قِبل مديرية الأمن وإدارة مرور الشرقية لتأمين خط سير الزيارة.