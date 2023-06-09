8 مشروعات تنموية بالقاهرة خلال عام.. إنشاء 3 مدارس وافتتاح منطقة شجرة مريم

شهدت محافظة القاهرة، أعمال تطوير وتنمية شاملة خلال عام مضى، من أجل خدمة أفضل للمواطنين والارتقاء بالعاصمة ووضعها على خريطة العواصم المتقدمة، وذلك في عهد الجمهورية الجديدة، ومن أبرز المشروعات التي حظيت بها القاهرة، وفق تقرير المحافظة ما يلي.

مستشفيات

- مركز طبي الخيالة

- مركز طبي كفر العلو

- مستشفيات المنيرة وشبرا

- مستشفيات روض الفرج وحميات حلوان

- مستشفيات منشية البكري وعين شمس

- رفع الكفاءة والتطوير في الجوانب الطبية والإدارية، وأكثر من 50 مشروع بتكلفة مليار ونصف جنيه.

تطوير

- تكلفة مشروعات التعليم 164 مليون جنيه

- تطوير مدرسة المستقبل بالزيتون

- مدرسة أرض محطة أملاك 8 بالسلام

- مدرسة الحرية الإعدادية

- مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية

- مدرسة السيدة عائشة ثانوي بنات

إنشاء

- مدرسة الوحدة المركبة تربية خاصة

- مدرسة المتفوقين بالقاهرة الجديدة

- مدرسة عميد عمرو رشوان

إنهاء مشروعي الخيالة وأهالينا 3

توفير كل الخدمات والانتهاء من مشروعي إسكان بديل الخيالة وأهالينا 3 بعدد 5732 وحدة سكنية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ضمن خطة الدولة لنقل قاطني العشوائيات إلى سكن حضاري بديل.

توسعة شارع زهراء المعادى

يستهدف ربط محوري الاوتوستراد وزهراء المعادي بمحور حسب الله الكفراوي.

مشروع الطيبي روضة السيدة 2

يقام على مساحة 7.89 فدان، بتكلفة 549 مليون جنيه، يضم 9 عمارات، بها 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، ومبنى خدمى ومبنى حضانة وملعب.

إزالة عزبة الإخلاص بالنزهة

إزالة 212 عقار بعد صرف التعويضات اللازمة للأسر المستحقة، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

إزالة الجيارة والسكر والليمون

تسليم الأسر وحدات مفروشة مجهزة بكمبوند متكامل الخدمات، يضم 2268 وحدة سكنية، ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لسكان العشوائيات.

افتتاح منطقة شجرة مريم

من إحدى نقاط رحلة العائلة المقدسة بالمطرية بالقاهرة، ضمن توجيهات القيادة السياسية، بإحياء مسار العائلة المقدسة، وجرى طلاء 122 عقار، بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه، علاوة على تطوير الصرف الصحي بـ70 مليون جنيه.