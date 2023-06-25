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«التموين» تتسلم 1.8 مليون طن بنجر سكر: التوريد مستمر حتى نهاية أغسطس

كتب:

وفاء الصعيدي
02:18 م | الأحد 25 يونيو 2023
بنجر السكر

بنجر السكر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار استلام محصول بنجر السكر من المزارعين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث جرى استلام المحصول لإنتاج السكر المحلى من البنجر، وجرى استلام نحو مليون و885 ألف طن بنجر.

إنتاج 250 ألف طن سكر أبيض سائب

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في بيان للشركة، إنّه تم إنتاج نحو 250 ألف طن سكر أبيض سائب، وإنتاج 100 ألف طن مولاس، و115 ألف طن لب البنجر الذي يستخدم في صناعة الأعلاف، حتى الآن من إجمالي ما تم استلامه من المزارعين.

المخزون الاستراتيجي من السكر

يذكر أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن أنّ المخزون الاستراتيجي من السكر يتجاوز 6 أشهر، والإنتاج المحلي يعزّز حجم الاحتياطي الاستراتيجي.

فيما وجّه وزير التموين باستمرار عمل شركات السكر خلال عيد الأضحى لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمينه من السلع طوال الوقت. 

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.