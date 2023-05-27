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رئيس «الدلتا للسكر»: طاقة المصنع تصل لـ21 ألف طن بنجر يوميا

كتب:

أحمد حامد دياب
06:38 ص | السبت 27 مايو 2023
الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس شركة السكر مع جابر القرموطي

الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس شركة السكر مع جابر القرموطي

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إن المصنع متعاقد مع 70 ألف مزارع لتوريد البنجر، لافتًا إلى وضع خطة لحصاد المحصول وتوريده، ليظل المصنع يعمل 24 ساعة يوميًا، وخلال موسم طويل مدته 5 أشهر.

الطاقة الاستيعابية للمصنع تصل لـ21 ألف طن يوميًا

أوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الطاقة الاستيعابية للمصنع يوميًا، تصل لـ21 ألف طن بنجر، بإجمالي نحو لـ3.2 مليون طن خلال الموسم، مشيرًا إلى أن المصنع هو الذي ينقل المحصول بمعرفته، بالاتفاق مع المزارع.

صرف حوافز إضافية للمزارع

وأوضح أن أول مرحلة هي دخول المحصول وتكويده، ثم قياس نسبة الشوائب ومدى جودته، ثم قياس الوزن، وتوجه السيارة محملة للمعمل، لسحب عينة، ثم قياس درجة السكر ونسبة الشوائب، لصرف حوافز إضافية للمزارع، حال تحقيق البنجر نسبة سكر أعلى، ونسبة شوائب أقل، لتحفيزه على الاهتمام بالزراعة، وتقليل استخدام الأسمدة الأزوتية للوصول لأفضل نسبة سكر.

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بقلم أحمد حامد دياب