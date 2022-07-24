«التموين»: زيادة احتياطي السكر ليكفي 9 أشهر «الأكبر في تاريخ الوزارة»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من السكر ليسجل 9 أشهر، مؤكدة أن هذا المخزون يعد الأكبر على مدار تاريخ الوزارة في توفير احتياطي يتعدى الـ6 أشهر، فضلا عن وفرة المعروض من السكر في الأسواق ومنافذ التموين وفي فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية

وأشارت وزارة التموين، في تقرير لها عن نسبة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع أن الاحتياطي من معظم السلع الغذائية الأساسية واللحوم، يكفي لفترات لا تقل عن 6 أشهر، معتبرة أن السبب في ضبط سعر السكر في السوق المحلي هو وفرة المعروض بكميات كبيرة في منافذ الوزارة، إذ تطرح وزارة التموين سعر كيلو السكر عند 10 جنيهات ونصف، ونوهت الوزارة إلى استمرار إنتاج السكر المحلى حاليا من محصول البنجر.

نسبة الاحتياطي من القمح

ووفق تصريحات سابقة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يأتي كالتالي:

- مخزون القمح يكفي لمدة 7 أشهر.

- مخزون المكرونة يكفي لمدة 8.4 شهر.

- مخزون الأرز الأبيض تم استيراد 50 ألف طن فضلا عن استلام شحنات الأرز تباعا.

- مخزون اللحوم الحية تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 14.7 شهر.

- مخزون اللحوم المجمدة تكفي لمدة 6.5 شهر.

- مخزون الدواجن تكفي لمدة 7.4 شهر.

وتضخ وزارة التموين السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية بنسبة أقل من 20 إلى 30% عن أسعار مثيلات نفس السلع في السوق المحلية، من أجل إتاحة السلع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين خاصة غير الحاملين للبطاقات التموينية.