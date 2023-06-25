وزير التموين يوجه باستمرار عمل شركات السكر في العيد لتعزيز المخزون الاستراتيجي

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات السكر التابعة للوزارة، باستمرار إنتاج السكر المحلي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية طوال الوقت.

استلام محصول البنجر من المزارعين

كما وجه وزير التموين شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق، لافتا إلى إنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتجاوز المخزون حاليا لأكثر من 6 أشهر.

إجازة عيد الأضحى 2023

من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام سير العمل بمصنع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، في ظل توفير كافة المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع وتنظيم تشغيل ورديات العمل طوال فترة إجازة عيد الأضحى 2023، وتعويض العاملين عن هذه الأيام وفقا لقانون العمل.

ونوه «أبو اليزيد»، في بيان للشركة، أن الشركة تتسلم محصول بنجر السكر يوميا من المزارعين بجداول منظمة لمنع تكدس السيارات، مشيرا إلى أن مصانع شركة الدلتا للسكر تواصل العمل طوال إجازة عيد الأضحى المبارك على مدار 24 ساعة، لاستمرار إنتاج السكر المحلي من البنجر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث يستمر موسم الإنتاج والتشغيل حتى أواخر أغسطس.