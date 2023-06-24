حملات توعية لعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية

نفذ فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سلسلة من الأنشطة، للتوعية بالاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتم تكثيف حملات توعية تستهدف جميع أنحاء المحافظة للتوعية بأضرار إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحي، وقامت الإدارة العامة للوعي البيئي بالمرور على محال الجزارة، وتوعية المواطنين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحي، كما قامت بتوزيع أجولة على أصحاب المحال للمساعدة في الحفاظ على شبكة الصرف الصحي.

حملات توعية قبل عيد الأضحى

وأشار اللواء محمود نافع رئيس الشركة، إلى تنفيذ عدة أنشطة وندوات توعوية وتوزيع بروشورات، للتوعية بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وترشيد استهلاك المياه خلال أعمال التضحية.

وأوضح «نافع»، في بيان اليوم، أن للتوعية دور مهم في تعريف المواطنين بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المرافق خلال عيد الأضحى، حيث يوفر على الدولة مبالغ طائلة في الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة الشبكات والمحطات.

سلوكيات خاطئة

وناشد رئيس الشركة المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة، بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحي، والتي تؤدي إلى انسدادها وطفح مياه الصرف، لما له من آثار جسيمة على الشبكة وعلى البيئة، وانعكاس ذلك على المواطنين بالمحافظة.

وأشار إلى أنه للإبلاغ عن أي مشكلة تخص الصرف الصحي بالإسكندرية يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «175»، أو على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».