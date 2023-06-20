محافظ القاهرة: ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية التموين بضرورة توفير كل أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية، وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين وتقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ووجه بضخ كميات كبيرة من أنواع اللحوم المختلفة، ونشر منافذ البيع والتوزيع للحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر، وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

تفعيل غرفة العمليات

ووجه محافظ القاهرة بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال الوقفة وأيام العيد للعمل فترتين على مدار اليوم لسرعة تلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها وربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء، مع شن حملات مشتركة مع مباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

تكثيف الرقابة على المخابز

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد، والتأكيد على التنسيق بين المخابز للتناوب علي العمل خلال إجازة العيد، وكذلك متابعة مستودعات اسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص إضافية لسد احتياجات المواطنين، ومواجهة أي زيادة في الطلب قبل وخلال إجازة عيد الأضحى، وخاصة في المناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا .