عاجل.. السعودية تسجل أعلى درجات حرارة في موسم الحج

أكدت وسائل إعلامية سعودية، نقلاً عن مصادر رسمية، أن المملكة العربية السعودية تسجل هذه الأيام أعلى درجة حرارة خلال موسم الحج الحالي 1444، نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

موسم الحج يشهد أعلى درجات الحرارة في السعودية

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن مناطق عرفات ومزدلفة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة عند مستوى 45 درجة مئوية، في الوقت الذي نبه فيه المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع، مع الإيضاح بأن هذه الحالة المناخية ستبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.

تعليق وزارة الصحة على أعلى درجات الحرارة بموسم الحج

بدورها أصدرت وزارة الحج السعودية نصائح عدة، جاءت في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت فيها: « خفيفة الوزن، عظيمة الأثر، المظلة الشمسية تحميك، بعد الله، من ضربات الشمس، أخي الحاج أختي الحاجة.. لحمايتك من ضربات الشمس، تجنب التعرض الطويل للشمس خاصة في الفترة من 10 صباحاً إلى 4 مساءً».

السعودية تسجل أعلى درجات حرارة في موسم الحج الماضي

وسبق أن سجلت السعودية أعلى درجة حرارة على وجه الأرض، وذلك في مشعر عرفات، قرب مكة المكرمة، يوم الأحد 29 أغسطس من عام 2021، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 50 درجة مئوية في ذلك اليوم.