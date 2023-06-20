«القاهرة الإخبارية»: الخارجية السعودية تطلب الالتزام بحماية المدنيين في السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع الفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال، أهمية جهود جميع الأطراف في السودان لاستعادة المسار الإنساني والحفاظ على أمن الشعب وعمال الإغاثة والسودان، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وجدد وزير الخارجية السعودي، دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية أولاً، ووقف أي من أشكال التصعيد العسكري، والسعي إلى الهدوء بالاعتماد على حل سياسي يضمن إعادة الأمن والاستقرار إلى السودان وشعبه الشقيق.