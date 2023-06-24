هل الحج يجب على الفور أم التراخي؟.. عالم أزهري يجيب عبر «قناة الناس»

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، ردًا على تساؤل: «هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟»، إنَّ «فريضة الحج من رحمة الله بنا لا تجب على الفور وإنما على التراخي، وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى»، ووجوبها على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع.

والحج على الفور يعني «في أول الوقت الذي يستطيع فيه الحج»، وعلى التراخي يعني «في أي وقت يستطيع فيه الحج».

الروبي: الحج أحد أركان الإسلام الخمس

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامجه «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الحج أحد أركان الإسلام الخمس، مستشهدًا بحديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «بُني الاسلام على خمس؛ الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا».

الاستطاعة البدنية والمادية أحد شروط وجوب الحج

وتابع العالم بالأزهر الشريف: «الحج أحد أركان الإسلام، وواجب على أي إنسان عاقل وكل مسلم بالغ حر قادر مستطيع، والاستطاعة نوعان؛ بدنية أي لديه من القوة والقدرة البدنية، ما يعينه على الذهاب والإياب بحول الله وقوته، وعلى أداء المناسك والشعائر وبمعنى ليس مريضا أو لديه من الأعذار ما يعوقه عن أداء هذه الشعيرة، والنوع الثاني من الاستطاعة المادية أي عنده من المال ما يكفيه وما يستطيع أن ينفق منه على نفسه في أداء هذه الشعيرة بدون أن يمد يده إلى أحد لا بقصد أو بغيره».

وأوضح الدكتور عصام الروبي، أن من شروط الحج الصحيح كفريضة على المسلم، أن يبلغ الحُلُم، قائلا: «لو أن الصبي حج فلا يسقط عنه حج الإسلام وإنما عليه أن يحج عندما يبلغ».