محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة «100 يوم صحة» من مستشفى العجمي التخصصي

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إطلاق المبادرة الرئاسية الجديدة اليوم «100 يوم صحة» أثناء زيارته الأولى لمستشفى العجمي التخصصي بغرب الإسكندرية؛ لتقديم خدمة طبية متميزة ومجانية للمواطنين للاطمئنان على صحتهم وتقديم العلاج المجاني للمرضى من خلال تلك المبادرات.

إجراء عملية قلب مفتوح لطفلة 15 يوما

وقال محافظ الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن تلك هي زيارته الأولى لمستشفى العجمي التخصصي وقد وجدت بها إمكانيات كبيرة جدا وما أسعدنى هو وجود إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال حديثى الولادة وبأيادى أطباء مصريين وسعدت بالطفلة التي تبلغ 15 يوما وتم إجراء الجراحة لها وكللت بالنجاح، إلى جانب باقى أقسام المستشفى التي تضم أحدث الأجهزة الطبية وأفضل الأطقم الطبية وأعلن من هنا إطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لتبدأ فعالياتها بالإسكندرية من اليوم».

مبادرة 100 يوم صحة

من جانبها، قالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المبادرات الرئاسية التى تعنى صحة المواطنين لا تنتهى واليوم هو أول أيام المبادرة الرئاسية الجديدة 100 يوم صحة، لتضاف إلى عدة مبادرات أطلقها رئيس الجمهورية وتهدف دائما إلى رعاية المواطنين صحيًا وتقديم العلاج المجانى للمرضى منهم، مشيرة إلى أن مستشفى العجمي التخصصي طبق نظام الخدمة الخاصة لذوي الهمم من خلال مكتب خاص بهم.