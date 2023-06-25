إصابة 3 طالبات ثانوية عامة خلال أداء امتحان الكيمياء اليوم

تعرضت طالبة ثانوية عامة في محافظة كفر الشيخ خلال أداء امتحان مادة الكيمياء اليوم، إلى أزمة تنفسية، وإصابة أخريتان بحالتي إغماء، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام ودسوق العام، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابات الطالبات

وأكد مصدر مسؤول بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، أن الغرفة تلقت إشارة من رؤساء لجان مدارس لطفي السيد بدسوق ولجنة مدرسة عزت الشافعي بكفر الشيخ ولجنة مدرسة السعدية بنات، ليُجرى الدفع بفرق طبية وأطقم سيارات الإسعاف من أجل تقديم الخدمات الطبية للطالبات.

وأوضح المصدر، أنّ هناك طالبة بلجنة مدرسة عزت الشافعي رفضت الذهاب للمستشفى، وقام فريق الإسعاف بعمل الإسعافات اللازمة لها عقب تعرضها لأزمة تنفسية واستكملت العلاج.

وتبين أنها تُدعي «م.م»، فيما أُصيبت طالبة بلجنة مدرسة لطفي السيد بدسوق، وتُدعى «ش.م»، بحالة إغماء ليُجرى نقلها لمستشفى دسوق العام، وأُصيبت طالبة بمدرسة السعدية بنات بحالة إغماء تُدعي «م.و.ل»، ونقلت بسيارة الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

وأدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ «الدور الأول»، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ 25 ألفا و99 طالبا وطالبة، موزعين على 76 لجنة عامة، بـ12 إدارة تعليمية، بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ.