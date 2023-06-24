محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعدادات عيد الأضحى ومواجهة التعديات

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس على استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتعامل بكل شدة مع أي تعديات وتنفيذ الإزالات بصفة فورية وتفعيل غرف العمليات المركزية وإدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

عيد الأضحى المبارك

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وبحضور كل من المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وبعض وكلاء الوزارة والتنفيذيين.

ذكرى ثورة يونيو

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحافظين، وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة يونيو، متمنيا أن يُعيد المولى عز وجل هذه الأيام علينا وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليُمن والبركات.

توفير اللحوم والأضاحي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاجتماع تناول تكليف رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير اللحوم والأضاحي, والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، والمتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

المتابعة المستمرة الميدانية

وأعلن محافظ أسيوط متابعته المستمرة والميدانية لأعمال المرافق والخدمات العامة والمنشآت مع مراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة في جميع المرافق الحيوية وأماكن تجمعات المواطنين والتأكد بصفة دائمة من سلامة جميع المرافق والمنشآت الخدمية فضلا عن تكثيف الحملات للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية والتأكد من صلاحيتها وسلامة اللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات وتحرير المحاضر للمخالفين وضبط الأسعار ومتابعة فتح منافذ المواد الغذائية واللحوم بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.