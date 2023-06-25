آراء طلاب الثانوية في امتحان الكيمياء بالدقهلية: «الأسئلة غريبة ومحتاجة وقت»

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي، اليوم الأحد، امتحان مادة الكيمياء في الدقهلية، لمدة 3 ساعات داخل لجان الثانوية العامة بالدقهلية، وتباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الكيمياء بالدقهلية.

أوضح الطالب أكرم محمد بالفرقة العلمية بالثانوية العامة بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن» أن امتحان الكيمياء كان طويلا وصعبا: «الوقت كان صعب جدا أننا نحل فيه الامتحان ده، كان محتاج وقت إضافي كبير علشان نقدر نحل وإحنا مرتاحين».

وأضاف أن الامتحان كان مليئا بأسئلة طويلة تحتاج إلى وقت كبير، للتفكير بها عند أداء امتحان الكيمياء للثانوية العامة الفرقة العلمية 2023، وتطلب الأمر حل معظم الأسئلة دون تركيز.

تباين الآراء في امتحان الكيمياء بالثانوية العامة بالدقهلية

وأشارت الطالبة آية أحمد بالفرقة العلمية بالثانوية العامة، إلى أن امتحان الكيمياء كان في مستوى الطالب المتوسط، إذ تعتبر كل الأسئلة تحتاج إلى وقت إضافي للإجابة عليها:«كان نفسي يراعو الطلاب وتعبهم والأهالي، الامتحان كان صعب، الأسئلة غريبة غير اللي اعتادنا عليها طول السنة».

وأضاف نور الدين أحمد الطالبة بالفرقة العلمية بالثانوية العامة، أن امتحان الكيمياء كان في مستوى الطالب المتوسط:«الأسئلة كانت كويسة في مستوى الطالب المتوسط، لكن الفكرة أنه بياخد وقت في حل الإجابة».

وأوضحت ليلي البربري أن امتحان الكيمياء كان متوسطا: «الامتحان كان كويس إلى حد ما، لكن المشكلة أن الاسئلة كانت فيها متطلبات كثيرة، هو ده اللي عطلنا لكن في المجمل حلينا الحمد لله، وبإذن الله نتيجة الثانوية العامة تكون كويسة».