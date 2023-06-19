«التعليم» تكشف عدد أسئلة امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي، غداً الثلاثاء في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني باللجان.

عدد أسئلة امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023، والدرجات الخاصة بالأسئلة المقالية والموضوعية «الاختيار من متعدد»، وهي كالتالي:

- عدد أسئلة امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023. 31 سؤالا (40 درجة).

-عدد الأسئلة المقالية بامتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023.. سؤالين (6 درجات).

-عدد الأسئلة الموضوعية بامتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023.. 29 سؤالًا (34 درجة).

امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لمادة اللغة الفرنسية «لغة ثانية» مشيرة إلى أن الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد بنسبة 85%، والجزء المقالي بنسبة 15% من الدرجة، ويضم امتحان اللغة الفرنسية 4 نماذج موحدة مختلفة الترتيب.

وأشارت وزارة التعليم، أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختيارية الأربع «أ، ب،ج، د» تكون لها نفس الأرقام ولا يتم تبدليها في النسخ الاحتياطية، وفي حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة الدرجة بجوار السؤال.

وفي نفس السياق، يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة لمناقشة ما تم خلال الأسبوع الماضي في امتحانات الثانوية العامة وما تمّ من إخفاقات بلجان امتحانات الثانوية العامة.

كما يناقش وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه، التصدي للغش بشكل أكبر وعدم السماح للطلاب بالدخول بأي وسيلة غش، موضحًا أنَّه تمّ رصد جميع الشكاوى والمشكلات التي حدثت خلال الأسبوع الأول من انطلاق امتحانات الثانوية العامة وسيتمّ التنبيه على رؤساء اللجان بعدم تكرارها.