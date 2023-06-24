مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكيمياء ثانوية عامة 2023.. 46 سؤالا بـ60 درجة

وفرت وزارة الشباب والرياضة، مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكيمياء ثانوية عامة 2023، والذي يُعقد غدا الموافق الأحد 25 يونيو الجاري، في المدارس، ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة ليلة الامتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكيمياء ثانوية عامة 2023، التي قدمتها وزارة الشباب والرياضية، عبارة عن فيديو شامل لجميع أجزاء المقرر الدراسي وأبرز المسائل والمحاور التي وردت في المنهج، مؤكدة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها.

وأثناء مراجعة ليلة الامتحان الكيمياء، شدد أحمد جميل مدرس الكيمياء، في حديثه لـ«الوطن»، على الطلاب بضرورة مراجعة حل الامتحان التجريبي لهذا العام وفهم أفكاره جيدا، ومراجعة الامتحانات السابقة العامة والتجريبية وفهم أفكارها أيضا، والنوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً لمراجعه النقاط التي بها صعوبة.

مواصفات امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

- يتكون من 46 سؤالاً.

- مجموع درجاتها 60 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين يخصص لهما 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم سابقاً.