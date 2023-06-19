عدد أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023.. اعرف توزيع درجات كل سؤال

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023 وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات للأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» والأسئلة المقالية، والمقرر أن يؤديها الطلاب غداً الثلاثاء وفقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من وزارة التعليم.

امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023 وتوزيع الدرجات للأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» والأسئلة المقالية وهي:

- عدد أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: 31 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: سؤالين.

- عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: 29 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023 بدرجة واحدة: 24 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023 بدرجتين: 5 أسئلة.

- الدرجة الكلية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: 40 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: 34 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: 6 درجات.

- زمن امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023: ساعتين.

امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023.. 40% الأسئلة متوسطة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنَّ 30% من أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023 للمستويات العقلية البسيطة، و40% من الأسئلة للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، مشيرًا إلى أنَّ 85% من امتحان اللغة الإيطالية اختيار من متعدد وأن 15% مقالية.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّه سيتمّ وضع درجات أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023 بجوار السؤال في حالة وجود أسئلة بدرجتين وأسئلة بدرجة واحدة.