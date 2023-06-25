افتتاح مسرحية «قبل الخروج» على مسرح أوبرا ملك برمسيس اليوم

يشهد مسرح أوبرا ملك برمسيس، افتتاح العرض المسرحي «قبل الخروج»، اليوم، ضمن سلسلة العروض التي ينتجها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

تفاصيل عرض مسرحية «قبل الخروج»

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني، ويقدم يوميا عدا الثلاثاء إجازة، في تمام الثامنة والنصف مساء، بطولة شيريهان قطب، أحمد صبري غباشي، لمياء جعفر، محمد عبد الوهاب إقبال، إبراهيم البيه، ممدوح الميري، إيمان الغنيمي، عادل دياب.

«قبل الخروج» تأليف موسيقي محمد قابيل، وتصميم إضاءة أبوبكر الشريف، ديكور وملابس محمد هاشم، وكتب شخصية خيال الظل هاني السيد، تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد.

عرض المسرحية طوال أيام العيد

وقد واصل أبطال عرض مسرحية «قبل الخروج» البروفات المسرحية على مدار الأيام الماضية، على أن يستمر العرض خلال موسم عيد الأضحى، خلال خطة المسرحيات بموسم الأعياد المقبل.