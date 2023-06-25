سياسي فلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: نواجه هجوما صهيونيا يشبه ما حدث في 48

واصلت قوات الاحتلال عملياتها الهجومية والاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، حيث اقتحم عددا من المستوطنين ساحة المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقال سكرتير مبادرة الشعوب الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إنّ إسرائيل تهدف إلى توسيع نهجها الاستيطاني في الضفة الغربية بإضافة 15 مستوطنة جديدة، وتعاونت القوات مع المستوطنين لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف أنّ الفلسطينيين يواجهون الآن هجوما صهيونيا مشابها لما حدث في فلسطين عام 1948، بهدف ضم المزيد من الأراضي وتهويد الأرض وترحيل الفلسطينيين، وأضاف أنّ المستوطنين لم يكتفوا بمهاجمة منازلهم فحسب، ولكنهم أيضًا يسعون لتدنيس المساجد وإحراق المصاحف.

وتابع أنّ الفلسطينيين يواجهون إرهابا حقيقيا، يتمثل في هجمات متواصلة على المنازل والأراضي والممتلكات من قبل المستوطنين، وآخرها الحرق العمد لأراضي الفلسطينيين في الأيام الأخيرة.

وبحسب سلطة الوفاء الفلسطينية، ذكرت سلطة الصندوق الإسلامي في القدس، أنّ عشرات المستوطنين دخلوا إلى الأقصى عبر بوابات المغاربة وقاموا بجولات استفزازية وأقاموا مراسم تلمودية في الساحات وقرب البوابات.