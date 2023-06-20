استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين قبل شهر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد المواطن الفلسطيني ناصر صالح محمد سنان (55 عامًا) مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر في جنين، شمال الضفة الغربية.

إصابة منذ 22 مايو الماضي

وكان «سنان» قد أصيب برصاص قوات الاحتلال في الرأس في 22 مايو الماضي، خلال اقتحامها مدينة جنين، ونقل إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، وخضع لعدة عمليات جراحية، في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن عن ارتقائه، مساء اليوم، متأثرا بإصابته الحرجة.

ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وبارتقاء الشهيد سنان، يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 173 شهيدا.