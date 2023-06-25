قضت محكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين، في قضية أحداث عنف الظاهر.

وسبق لهيئة المحكمة إصدار حكم في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما آخرين، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر برئاسة المستشار حسن فريد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.