المشدد 10 سنوات لمتهم بحرق مقر حزب غد الثورة

قضت محكمه الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم إسلام عبد الحافظ عوض حامد والمحبوس بتهمة وضع النار والسرقة في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مقر حزب غد الثورة، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

يذكر أنّ المتهم صادر ضده حكما غيابيا بالإعدام شنقًا في جلسة 26 يوليو 2015 من محكمة جنايات الجيزة، وهو المتهم الثالث بأمر الإحالة في القضية رقم 14837 لسنة 2014 جنايات قصر النيل.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم إشعال النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا موادا محفزة للاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، وسرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 العاملين في المكان وهم شريف حسن، وعبدالرحيم محمود، وسعيد محمد، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعيقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.