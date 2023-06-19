محكمة يونانية تؤجل سماع 9 مصريين متهمين بمأساة غرق قارب المهاجرين

أرجأت محكمة في جنوب اليونان، اليوم الاثنين، جلسة استماع لـ9 مصريين متهمين بتهريب مهاجرين، في قضية غرق قارب هجرة غير شرعية، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 78 شخصاً.

الاستماع لعدد من المصريين

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، في نبأ عاجل، أن قرار المحكمة اليونانية بتأجيل الاستماع للمصريين الـ9 حتى غد الثلاثاء، من أجل منح المحامين مهلة، لمراجعة شهادات الناجيين السوريين والباكستانيين التسعة، التي تم الإدلاء بها مساء أمس الأحد.