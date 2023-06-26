«الأوقاف» توجه رسالة مهمة لضيوف الرحمن.. احذر هذه الأمور تفسد الحج

وجهت وزارة الأوقاف، رسالة مهمة للحجاج تحذرهم من الأعمال التي تفسد الحج، ونشرت "الأوقاف" مقطع فيديو تحت عنوان "ما يفسد الحج ولا يجبر بدم"، مؤكدة خلاله على أن الحاج يجب أن ينتبه بشدة إلى ما يفسد الحج ولا يجبر فعله أو تركه بدم، موضحة أنه إذا ترك الحاج منه ما يجب فعله، أو فعل منه ما يجب تركه لفسد حجه.

مفسدات الحج

وحذرت الأوقاف من فوات الوقوف بعرفة في وقته المشروع اجماعاً، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، مشيرة إلى تجنب ترك طواف الركن وهو طواف الإفاضة فالإجماع أن من ترك طواف الركن لم يتم حجه مع تفصيل بين المذاهب فيما يجب عليه فعله إذا تركه.

حكم ترك السعي بين الصفا والمروة

وتابعت الأوقاف: "ترك السعي بين الصفا والمروة، من مفسدات الحج، وذلك عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، خلافا للإمام أبي حنيفة، الذي يرى أن السعي من الواجبات التي تجبر بالدم، وهو ما يمكن الأخذ به للمطر، كمن فاجأه مرض أو ألم به عارض بعد أدائه طواف الركن يحول بينه وبين السعي، بالإشارة إلى الجماع قبل الوقوف بعرفه، فإنه يفسد الحج اجماعا، إما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر فإنه يفسد الحج عند الجمهور المالكية والشافعية، والحنابلة، ولا يفسده عن الحنفية وعليه بدنة، مؤكدة على أن ما عدا ذلك لا يفسد الحج أو يبطله، وقد يستوجب دم قد لا يستوجب.