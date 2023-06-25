طريقة الحج للمفرد.. دار الإفتاء توضح المناسك

تعد طريقة الحج للمفرد مختلفة عن حج القران وحج المتمتع، فطريقة الحج للمفرد تكون من خلال القيام بأعمال الحج فقط من الوقوف بعرفة ورمي الجمرات الثلاث وغيرها من مناسك الحج، وأوضحت دار الإفتاء المصرية طريقة الحج للمفرد، وهو ما يوضحه التقرير التالي.

طريقة الحج للمفرد

وأوضحت دار الإفتاء المصرية طريقة الحج للمفرد، إذ إنّ الإفراد هو القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ.

الإفراد عند الشافعية

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنّ الإفراد عند بعض العلماء كالشافعية هو تقديم الحج على العمرة بأن يُحرِم أولًا بالحج من مِيقاته ويَفرَغ منه ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد، وليس على المُفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه وإن شاء لم يذبح.

توقيت الوقوف بعرفة

وحول الوقوف بعرفة، أجمع العلماء على أنّ ما بعد الزوال هو وقتٌ صحيحٌ للوقوف بعرفة، وأنّ وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وأنّ مَن جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام ولا شيء عليه، وأنّ من وقف بعرفة ليلة النحر فحجه صحيح.

والحنابلة يرون أنّ مَن وقف ونفر بعد الفجر وقبل الزوال فحجُّه صحيحٌ وعليه دمٌ، واحتجوا بحديث عروة بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه، قال: «أتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالمُزدَلِفةِ حينَ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جِئتُ مِن جَبَلَي طَيِّئٍ، أَكلَلتُ راحِلَتِي وأَتعَبتُ نَفسِي، واللهِ ما تَرَكتُ مِن جَبلٍ إلا وَقَفتُ عليه، فهل لي مِن حَجٍّ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: (مَن شَهِدَ صَلاتَنا هذه ووَقَفَ معنا حتى نَدفَعَ، وقد وَقَفَ بعَرَفةَ قبلَ ذلكَ لَيلًا أو نَهارًا، فقد أَتَمَّ حَجَّه وقَضى تَفَثَه) رواه الإمام أحمد، وصححه الحاكم وقال: [هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام]».