«التعليم»: فتح باب التحويل بين المدارس الحكومية والتجريبية السبت

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيجري تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات، ومن المحافظات للقاهرة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، بداية من أول يوليو المقبل، للعام الدراسي 2023- 2024، عبر هذا الرابط.

التحويلات بين المدارس

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التحويلات بين الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وللتعامل مع البرنامج الخاص بذلك، جرى إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية «باسورد».

وأشارت «تعليم القاهرة»، إلى ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس، تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية، وأن التحويل الورقي (اليدوي) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.