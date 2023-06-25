«التعليم»: 5 حالات غش في امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية للعلوم والرياضيات، بإجمالي 473823 ألف طالب، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 257449 ألف طالب، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى 1824 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم الكيمياء، بينما أدى 255 من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا الورقة الثانية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، كما اجرى الوزير جولة تفقدية مفاجئة للجان الامتحانات بمحافظة السويس للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بالمحافظة.

امتحانات الثانوية العامة

وحرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في المحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

5 حالات غش بامتحان الكيمياء والجغرافيا

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 5 حالات غش إلكتروني، 3 حالات أثناء امتحان مادة الكيمياء بمحافظات الشرقية، الدقهلية، الجيزة، وحالتان في امتحان مادة الجغرافيا بمحافظتي الغربية، وبني سويف، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

استمرار الامتحانات خلال إجازة العيد

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

وتنوه الوزارة باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الدورالأول يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم الفيزياء، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.