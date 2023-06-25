أساقفة وقساوسة يقدمون تهنئة عيد الأضحى لمحافظ بني سويف

قدم وفدًا من قيادات وممثلي الكنسية الأرثوذكسية والكاثوليكية، اليوم، تهنئة عيد الأضحى المبارك إلى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه بديوان عام محافظة بني سويف.

وفد كنسي يقدم تهنئة عيد الأضحى المبارك إلى محافظ بني سويف

ضم الوفد نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ونيافة الحبر الجليل الأنبا إسطفانوس وأسقف ببا، نيافة القمص باسيليوس ودير الأنبا بولا، نيافة القمص وفام الأنطوني دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، القمص باخوم مطرانية بني سويف، والقمص عبد القدوس مطرانية ببا، والقمص إسطفانوس سكرتير مطرانية بني سويف، ومن الكنيسة الكاثوليكية ونيافة القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، وبحضور سامح فرج المدير الإداري لمستشفى سانت تريزا.

وفد كنسي يقدم تهنئة عيد الأضحى لأبناء بني سويف

وقدًم الوفد الكنسي التهنئة للمحافظ، وكافة قيادات وأبناء بني سويف بعيد الأضحى المبارك، مؤكدين تميز شعب مصر برسوخ ومتانة الوحدة الوطنية، وخصوصية وعمق مشاعر الود والمحبة التي تجسد الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ عليها والتي كانت وستظل دوما حائط الصد القوى والحصن الحصين، الذي تتهاوى أمامه أي محاولات للفُرقة ومواجهة كيد المتربصين بتماسك ووحدة النسيج الوطني من أبناء الشعب المصر.

محافظ بني سويف يشكر القيادات الكنسية على التهنئة

وعبر محافظ بني سويف عن شكره للقيادات الكنسية، وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري، وأن أعيادنا ومناسباتنا واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية لحفظ وصون أمن واستقرار مصر، ومواصلة جهود التنمية في كافة القطاعات والمجالات.