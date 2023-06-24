محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد كنسي للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببراري بلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ و دمياط و رئيس بيت العائلة بكفر الشيخ، و القمص ياكوبس اسعد، كاهن كنيسة القديس مارمينا و البابا كيرلس بغرب مدينة كفر الشيخ، وعضو بيت العائلة بكفر الشيخ، وجورج سمير خليل، مدير عام التحول الرقمي، والشئون الدينية بديوان عام المحافظة، عضو بيت العائلة بكفر الشيخ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

التهنئة بعيد الأضحى المبارك

وقدم نيافة الحبر الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، التهنئة للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ولكافة أهالي المحافظة وقيادات المحافظة، مؤكداً أن عيد الأضحى هو عيد لكل المصريين، بما يشمله من معان سامية، ومشاعر روحية، تحث على العفران والمسامحة والمحبة والتآخي وهي شيمة أهل مصر.

ترابط الشعب المصري

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببراري بلقاس، والكهنة من الوفد المرافق لنيافته، مؤكداً أن روح الوحدة الوطنية التى تجمع أبناء الشعب المصري هي الضمانة الوحيدة لمواجهة أي تحديات، موجها التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أشاد نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببراري بلقاس، بالمشاريع القومية والنقلة الحضارية، من الطرق والكباري والمشروعات الخدمية والبنية التحتية، وإقامة المصانع، بجمهورية مصر العربية، وبخاصة محافظة كفر الشيخ، وما شملته من مشروعات كبرى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها مصنعي الرمال السوداء، والمنطقة اللوجستية التي تم وضع حجر الأساس لها، وما توفره من فرص عمل كبيرة أكثر من 30 ألف فرصة عمل.