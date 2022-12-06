وفد كنسي مصري يشارك في تجنيز بطريرك الكنيسة الإريترية

كلف البابا تواضروس الثاني وفدًا كنسيًا بالسفر إلى إريتريا، لتمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم العزاء والمشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، والتي ستقام بعد غدٍ الخميس في كاتدرائية السيدة العذراء في العاصمة أسمرة.

أعضاء الوفد الكنسي

وبحسب بيان صادر عن الكنيسة، يتكون الوفد من الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشأة والمراغة، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والراهب القمص أنجيلوس النقادي.

وتوفى البطريرك كيرلس الأول يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 96 سنة، ونعاه البابا تواضروس والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

نعي الكنيسة الأرثوذكسية

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا تعزي خلاله الكنيسة الإريترية في وفاة الأنبا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية.