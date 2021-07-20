وفد كنسي يقدم التهنئة لمحافظ شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في مكتبه، اليوم الاثنين، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة القس يوسف نيابة عن الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية.

وأعلنت محافظة شمال سيناء في بيان، أن الوفد قدم تهنئته باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة، إلى محافظ شمال سيناء وقيادات وأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد القس يوسف نيابة عن الأنبا قزمان على استمرار علاقات الود والمحبة بين الشعب المصري بمسيحيه ومسلميه، مشيرًا إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحتفلان بالمناسبات الدينية ويشاركان بعضهم بعضا في كافة المناسبات، وأن عيد الأضحى هو عيد التضحية والفداء ويحمل كل المعاني النبيلة لكل شعب مصر، مقدما تهنئته للمسلمين في كل بقاع الأرض، ما يؤكد على المحبة والتسامح بين الجميع.

ومن جانبه أكد المحافظ تواصل الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه في كافة المناسبات، وأنه لا فرق بينهم، معربا عن أمله أن يسود مصر وسيناء كل الخير والسلام في مثل هذه المناسبات الدينية والأعياد.

وأشار إلى حشد كافة فئات الشعب المصري في مواجهة العدو المشترك ولتحقيق التنمية على أرض سيناء.