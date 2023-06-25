أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية.. تجهيز 531 ساحة

كشف الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عن أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية حيث جرى تخصيص 531 ساحة صلاة عبر 363 مسجدًا لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية

وأضاف عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية هي ذات الأماكن التي خصصت في عيد الفطر المبارك منذ أشهر قليلة، موضحًا أن كل من صلى في مكان خلال عيد الفطر الماضي يتمكن من الصلاة في ذات المكان خلال عيد الأضحى الذي يحتفل به بعد 3 أيام من الآن.

أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية

وأشار إلى أن أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية تتمثل في مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدي المرسى أبوالعباس، بالإضافة إلى مسجد سيدي جابر بحي شرق وسيدي بشر في حي المنتزه أول وغيرها من المساجد الشهيرة.

استعدادات صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية

وأكد أنه اجتمع بمديري الإدارات اليوم، حيث تم التأكيد على تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية

وأكد أن أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية تشهد فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم.

ولفت إلى أن فتح المساجد قبل صلاة عيد الأضحى المبارك بنصف ساعة على الأقل، مشيراً إلى تخصيص غرفة عمليات لمتابعة الإعداد وفعاليات صلاة عيد الأضحى المبارك.