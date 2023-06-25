رئيس الوزراء يصل إلى العاصمة الإدارية لتدشين حملة 100 يوم صحة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قبل قليل، لتدشين حملة 100 يوم صحة.

أكد الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة لشؤون الحوكمة، أن حملة 100 يوم صحة، ستنطلق حاليا بـ27 محافظة، على مستوى الجمهورية، وستؤدي كل الخدمات الطبية والصحية، موضحا أن هناك تنسيق تام مع المستشفيات الجامعية، لتلبية كل الاحتياجات، وتقديم الخدمة على أعلى مستوى.َ

وأوضح «الطيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حملة 100 يوم صحة، تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وبلورة للمبادرات التي دشنتها الدولة خلال الفترة الماضية، التي منها 100 مليون صحة، وغيرها، وتهدف إلى إتاحة وجودة للخدمات الطبية لكل المنتفعين.