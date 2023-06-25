محافظ كفر الشيخ يتفقد التشطيبات النهائية بمستشفى بيلا المركزي الجديد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، التشطيبات النهائية بمستشفى بيلا المركزى الجديد، بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأشار إلى أنه جرى تحديد هذا الأسبوع لزيارة لجنة من وزارة الصحة لمعاينة المستشفى وتسليمه تسليمًا ابتدائيًا، للبدء في تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريبًا وتشغيلها، ضمن المنظومة الصحية التي تشهد تطويراً كبيراً بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء 6 مستشفيات جديدة، وسيتم افتتاح 4 آخرين خلال الفترة المقبلة منهم مركز الأورام، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات.

محافظ كفر الشيخ يتفقد التشطيبات النهائية بمستشفى بيلا

وتفقد المحافظ، أقسام الاستقبال، وغرف الانتظار، والعيادات الخارجية، وكذلك التركيب لأجهزة الأشعة الجاري الانتهاء من تركيبها، وتفقد أقسام الحضّانات، والعناية المركزة، والعمليات، بالإضافة إلى بنك الدم، والتأكد من الانتهاء من توصيل شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف وأنظمة إنذار الحريق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وخطوط التليفون وخزان المياه وخطوط التليفون، وكذلك أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطرق والشوارع المحيطة بالمستشفى.

المحافظ يؤكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل

واستمع محافظ كفر الشيخ، لشرح وافٍ حول خطة ومراحل العمل بالمستشفى، وأقسامها المختلفة، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ الأعمال، حتى تدخل المستشفى حيز الخدمة قريباً، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بنطاق مركز بيلا.

إنشاء 6 مستشفيات جديدة

وأوضح المحافظ، أنّ المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظراً لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصةً بمحافظة كفر الشيخ.

ولفت إلى أنّ المحافظة شهدت افتتاح مستشفيات جديدة ومنها بلطيم النموجي، والبرلس، وسيدي غازي، وقلين، ومبنى الدرجة بمستشفى كفر الشيخ العام، والتطويرات التي شهدتها مستشفى فوه، وجاري إنشاء مستشفى مطوبس المركزي بتكلفة تعدت مليار و200 ألف جنيه، ومستشفى الرياض، وسيتم افتتاح 4 مستشفيات، هي مركز الأورام، وبيلا، ومستشفى الطوارئ، والأورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضّانات بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات.

مستشفى بيلا المركزي الجديد

جدير بالذكر، أنّ مستشفى بيلا المركزي الجديد يُعد أهم صرح طبي حديث يُقام على أرض مركز بيلا، ويضم 5 طوابق، بمساحة إجمالية تصل إلى 5200 متر، وتضم 28 عيادة خارجية، و24 حضّانة، و11 سرير عناية مركزة، و30 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام للأشعة، وصيدلية، ومعامل تحاليل، وبنك دم، وخدمات أخرى متعددة.